الكابتن إبراهومة: تفاجأنا بخطوة اللاعب محمد المصطفى

أكد مدرب الخرطوم الوطني، الكابتن إبراهيم حسين (إبراهومة) أنهم تفاجأوا بالخطوة التي أقدم عليها اللاعب محمد مصطفى بالتعاقد مع نادي “فيتا كلوب” الكنغولي خلال الفترة القادمة.
ووصل محمد المصطفى إلى العاصمة الكونغولية صباح الأحد الماضي لإكمال إجراءات التعاقد مع نادي “فيتا كلوب”.
وقال المدير الفني للخرطوم الوطني بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن اللاعب محمد المصطفى مطلق السراح، وأشار إلى أنه من حقه التعاقد مع أي نادي يرغب في خدماته.
وأضاف إبراهومة “كنا نتمنى من اللاعب أن يخطرنا قبل السفر، وأن يحسن الخروج بطريقة جيدة، باعتبار أن النادي لم يقصر معه طيلة الفترة الماضية، وهو من اللاعبين الجيدين الذين نتمنى لهم التوفيق في مشواره المقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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