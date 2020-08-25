أجرى المريخ مراناً ساخناً في السابعة من صباح أمس الاثنين على ملعب الصحافة بالخرطوم بإشراف المدير الفني للفريق التونسي جمال خشارم وبمعاونة الثنائي المدرب العام الضو قدم الخير ومدرب الحراس محمد الفطناسي. Advertisements وشهد المران غياب لاعبي الفريق الدوليين بعد إلتحاقهم بتدريبات المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض غمار تصفيات أفريقيا، وأشتمل التدريب بحسب صحيفة الجريدة، على مجموعة من الجمل التكتيكية ومن المنتظر أن يواصل الفريق تدريباته اليومية بمران صباح اليوم الثلاثاء على ذات الملعب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يواصل إعداده بملعب الصحافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.