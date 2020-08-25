مالك قناة “الملاعب” يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الخرطوم

أعلن مالك قناة الملاعب الرياضية ورئيس مجلس إدارتها المهندس محمد عمر الفاروق عن موافقته لترشيحه لمنصب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بولاية الخرطوم بعد أن أصبح شاغراً. وأكد المهندس محمد عمر أنه لا يمانع أبداً في الدخول لهذا الاتحاد الرائد لكي يواصل مسيرته بخطى ثابتة ويحقق ما هو مطلوب. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أن محمد عمر هو رئيس مجلس إدارة نادي شباب ناصر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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