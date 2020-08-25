صحة ولاية الخرطوم: انطلاق حملة الرش الجوي و الأرضي غداً

أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن اكتمال الجاهزية لانطلاق حملة الرش الجوي والأرضي غداً الأربعاء 26 وحتى 30 أغسطس الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن الحملة تستهدف القضاء على نواقل الأمراض والبعوض والذباب.

ووجهت الوزارة المواطنين بعدم التعرض المباشر للمبيد أثناء مرور الطائرات، وفتح الأبواب والمنافذ أثناء الرش حتى يتم القضاء على البعوض داخل الغرف، تغطية أواني حفظ المياه وتغطية أواني حفظ الأكل .

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وطالبت أصحاب الخضروات والفواكهة بتغطيتها لفترة ساعتين أثناء مرور الطائرات كما وجهت أصحاب مزارع الألبان عدم حلب اللبن إلا بمرور 6 ساعات من مرور الطائرات حفاظاً على منتجاتهم من التلف، وعلى أصحاب المزارع عدم جمع المحصول خصوصاً الخضروات وعرضها للبيع إلا بعد مرور 24 ساعة.

وعلى أصحاب المناحل ومزارع الاسماك ومزارع الدواجن ومربي الطيور التى تتاثر بالمبيد أخذ الحيطة والحذر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)