نتنياهو يوجّه صفعة قويّة لمحمد بن زايد بعد أيام من إعلان التطبيع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على مبدأ “المصلحة أهمّ”، وجه رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفعة قوية لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بعد أيامٍ قليلة على إعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وأعلن نتنياهو في مؤتمرٍ صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الإثنين في مقر إقامة الأول بالقدس المحتلة صراحةً معارضته لصفقة طائرت F-35 مع واشنطن.

وقال نتنياهو إن الاتفاق مع الإمارات لا يشمل موافقة “إسرائيل” على أية صفقة أسلحة وأنه لا يعلم بمثل هذه الصفقة.

وأضاف نتنياهو : “موقفنا لم يتغير” سمعت من بومبيو التزامًا قويًا بأن الولايات المتحدة على أي حال ستضمن التفوق النوعي لإسرائيل. وقد ثبتت صحة هذا لمدة أربعة عقود مع مصر، وعقدين مع الأردن. وقد أوفت الولايات المتحدة بهذا الالتزام وليس لدي شك في أنها ستفعل ذلك.

من جهته، قال بومبيو في تصريح للصحفيين في ختام لقائه بنتنياهو:”لدينا علاقات عسكرية مع الإمارات وقمنا بتزويدهم بالسلاح. سنواصل بحث هذه العملية لتزويدهم بالأسلحة المطلوبة لدفاع عن شعبهم.

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