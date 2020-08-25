تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية المرحومة أديبة فاروق….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفرجت النيابة المختصة اليوم الاثنين عن ثلاثة متهمين في حادثة اغتيال أديبه فاروق بالضمانه فيما ابقت على زوجها وابن عمه رهن التحقيق وكانت السلطات اوفقت زَوج أديبه واخرين واتهامهم بقتلها وبحسب مصدر تحدث لكورة سودانية ان أسرة القتيلة أديبه كانت قد نفذت وقفة احتجاجية امام النيابة العامة طالبت فيها بتقديم زوج أديبه وبقية المتهمين للمحاكمة او الافراج عنهم بعد ان طالت فترة توقيفهم دون تقديمهم للمحاكمةواضافت المصادر أن النيابة أفرجت على ثلاثة وابقت على زوج أديبه وابن عمومته واوضح المصدر أن الَاسرة تقدمت باستئناف اخر للنائب العام لاطلاق سراح بقية المتهمين ويذكر ان القتيلة أديب فاروق تم فقدانها عقب توجهها الي المخبز المجاور الي منزلها بضاحية الكلاكلة جنوب الخرطوم وبعد مرور ثلاثة أيام تم العثور عليها قتيلة في النيل وعلى جثتها اثار ضرب ليتم انتشال الجثة وتحويلها الي المشرحة وتدوين بلاغ بالحادثة وتوقيف عدد من المتهمين من بينهم زوجها وشقيقه وأبناء من عمومتهم.
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