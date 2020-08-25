الجزيرة : إستقرار كبير في المواد البترولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : -أقر الأستاذ حسن سليمان مدير الإدارة العامة للبترول بولاية الجزيرة بالإستقرار الكبير الذي شهدته الولاية في المواد البترولية . وأعلن سليمان في تصريح (لسونا) عن توزيع 106 ألف جالون بنزين و111 ألف جالون جازولين إلى جانب 122 طن غاز صباح اليوم ،مبينا أن الأسبوع الجاري سيشهد ورود كميات مقدره من الغاز ستخصص للمخابز والمواطنين والمؤسسات .وتوقع سليمان مزيداً من الإستقرار في المواد البترولية بالولاية خلال الفترة القادمة .

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