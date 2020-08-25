ولاية الجزيرة.. وفاة 8 أشخاص جراء الأمطار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت اللجنة التنسيقية لطوارئ الخريف بولاية الجزيرة عن وفاة ٨ أشخاص وإصابة ٤ آخرين نتيجة للامطار الغزيرة التي شهدتها الولاية . وقدم أمس مدير الادارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة الرشيد محمد سيد أحمد تقرير عن حجم اضرار الخريف بالولاية في الفترة التي امتدت من السابع من يوليو الى الثالث والعشرين من الشهر الحالي جاء ذلك في اجتماع اللجنة برئاسة مدير عام وزارة الصحة بالولاية دكتور ايهاب عبد الله التوم والذي أعلن عن تأثر 279 أسرة بالخريف وانهيار 21 منزل كليا و 245 منزل جزئيا اضافة لانهيار 15 مرفق حكومي و 128 دورة مياه ونفوق 52 حيوان بجانب تلقي 43 بلاغ عن مناطق محاطة بالمياه و7 بلاغات انكسار ترع وفيما يتعلق بالموقف الوبائي للامراض بالولاية نوه الى تلقي اللجنة بلاغ خاص بحالتي اشتباه بشلل الاطفال الرخو بالولاية ، الحالة الأولى من محلية شرق الجزيرة والثانية حالة وافدة من النيل الازرق بجانب بلاغ واحد لحالة تيتانوس لطفل حديث الولادة بمستشفى الاطفال بودمدني. (الجريدة)

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