أسماء المرشحين من قبل قوى التغيير لتولي منصب وزارة المالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر رفيع عن أسماء المرشحين من قبل قوى الحرية والتغيير لتولي وزارة المالية. وقال المصدر لـ(السياسي) إن الأسماء الثلاثة المرشحة جميعهم أعضاء في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وأشار إلى أن المرشحين هم: شوقي محمد ممثل القوى المدنية، والهادي محمد إدريس، ممثل كتلة نداء السودان، ومحمد خطاب ممثل التجمع الاتحادي.

وأكد المصدر أن المجلس المركزي للتحالف طلب من اللجنة الاقتصادية ترشيح 3 أسماء منها لاختيار شخص واحد من بينهم لتولي منصب وزير المالية. وبرر المجلس المركزي الخطوة بحسب المصدر بأن اللجنة الاقتصادية هي الأقدر على وضع سياسات تؤدي إلى معالجة الأزمة الاقتصادية.

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