اللواء يس إبراهيم يس يؤكد إمكانية حل القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد اللواء يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني، أن القضايا العالقة المتعلقة بالشئون الأمنية بين الخرطوم ودولة جنوب السودان حلولها متاحة، قائلا: “بإرادتنا وثقتنا في ذاتنا، فإننا قادرون على إيجاد الحلول لكافة هذه المسائل والدفع بعلاقات البلدين إلى غاياتها المنشودة حتى يتمكن البلدان من تبوء مكانتهما الطليعية في الإقليم في المرحلة القادمة”.

والتقى اللواء يس إبراهيم يس، صباح الإثنين في جوبا، مع أنجلينا تنيج وزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان.

وقال وزير الدفاع السوداني، في تصريح صحفي، إن اللقاء استعرض كافة المسائل المتعلقة بالشئون الأمنية في الدولتين وكيفية إيجاد الحلول الناجعة للعديد منها، معربا عن شكره وتقديره لحكومة وشعب جنوب السودان، لما بذلوه من جهود مقدرة طيلة الفترة الماضية للمساهمة في دفع وتسريع مسيرة مفاوضات السلام السودانية بمنبر جوبا، باعتبار السلام هو أساس عملية التنمية والتطوير والاستقرار في البلدين.

وأوضح وزير الدفاع السوداني أن اللقاء مع نظيرته من جنوب السودان، تناول إتاحة فرص التدريب للكوادر من دولة جنوب السودان، مؤكدا استعداد وجاهزية السودان لتلبية احتياجات دولة جنوب السودان في هذا المجال.

وأضاف أنه استعرض مع وزيرة الدفاع موضوعات المعابر والحدود، التي تم تضمينها في مذكرة التفاهم المزمع توقيعها قريبا، لافتا إلى أنه تم الإتفاق على مواصلة الاجتماعات وتفعيل الآليات المتفق عليها مسبقاً.

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من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان، أن اللقاء ناقش موضوعات العمل المشترك بين البلدين فيما يتصل بمتابعة ملفات السلام والمسائل المشتركة المتعلقة بالحدود والشئون الأمنية، مشيرة إلى مواصلة واستئناف العمل في هذه الملفات، والذي توقف بسبب انتشار جائحة كورونا.

وقالت إنه كان مقررا أن تنعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في الخرطوم في شهر مارس الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، لافتة إلى أن الطرفين قررا استئناف عمل اللجان الفنية المشتركة تمهيداً لانعقاد اجتماع اللجنة المشتركة القادم.

وأوضحت وزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان أن اللواء يس أكد لها دعم السودان المتواصل لدولة جنوب السودان في مجالات التدريب، وتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه جنوب السودان في هذه الملفات.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لوزير الدفاع السوداني لما تقدمه بلاده من دعم لجهود دولة جنوب السودان الرامية لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدة عزم الطرفين على تعزيز وترقية العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين إلى آفاق أرحب في الفترة القادمة.