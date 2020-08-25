شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول ناشطون عبر صفحات السوشيال ميديا صور لقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدن دقلو وهو يرتدي تشيرت في موكب الزهور بمهرجان عيد الصبا بالعاصمة جوبا وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز ) فقد اثارت الصور التي تم نشرها جدلا واسعا من قبل الناشطون الذين قال احدهم التيشرت (لايق) عليك ياحميدتي .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..تشيرت للقائد حميدتي بجوبا يثير مواقع التواصل الاجتماعي.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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