الملحق العسكري الامريكي يلتقي قائد قوات الدّعم السريع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت قوات الدّعم السريع،إستعدادها التام للتعاون مع الجانب الأمريكي في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين.

والتقى الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع بمكتبه بالخرطوم بالملحق العسكري الأمريكي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسودان المقدم جيكوب دي.

وبحث اللقاء مستقبل التعاون المشترك بين السوادن والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات العسكرية وفرص تطويرها لا سيما مع قوات الدعم السريع التي تتولى مهام مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة العابرة.

Advertisements

وتعد قوات الدعم السريع، القوة الأقوى في السُودان، وتفرض سيطرتها على أجزاء واسعه من السودان، زغم إتهامها بإرتكاب إنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في إقليم دارفور، وولاية جنوب كردفان، وتولى قائدها عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، منصب نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي.

وقدم الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو للملحق العسكري الامريكي شرحاً وافياً حول جهود قوات الدعم السريع في بسط الأمن في ربوع البلاد من خلال انحيازها لثورة الشعب السوداني علاوة على جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب مشيراً الى نشاط القوات في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي خاصة في مناطق النزاعات.

من جانبه أكد الملحق العسكري الأمريكي جيكوب دي على استعداد بلاده لمساعدة السودان خلال المرحلة المقبلة مشيراً الى ان اللقاء يجيء في إطار التعاون العسكري بين البلدين.