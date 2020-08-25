جواد ظريف: لا يمكن للإمارات ان تشتري أمنها من تل أبيب

الخليج 365:

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الإمارات العربية المتحدة لجأت إلى إسرائيل من أجل شراء الأمن، لكن إسرائيل عاجزة عن توفير الأمن لنفسها.

وجاءت تصريحات ظريف حسب وكالة “إرنا” خلال محاضرة يوم الاثنين بعنوان “إيران والتطورات العالمية”، قال فيها، أن “جميع دول الخليج تقريبا باستثناء إيران والعراق مؤخرا، تعاني من معضلة فقر الديمقراطية حيث أن مشاركة الشعوب لتقرير مصيرها عند هذه الدول ضئيلة جدا”.

وتطرق وزير الخارجية إلى “فشل الولايات المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر السلاح ضد إيران”، مبينا أن هذا الإخفاق جاء تأثرا بالتطورات التي حدثت على صعيد العلاقات الدولية.

وتابع بالقول: “إن الغرب اليوم لم يستطع على غرار السابق، احتواء كافة التطورات والأحداث في العالم، ذلك أن الغطرسة ونزعة الهيمنة لم تعد مطلوبة وإنما باتت مستحيلة في وقتنا الحاضر”.