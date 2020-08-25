المطربة عشة الجبل لا تنتمي للاتحاد ولكن نتضامن معها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اعرب اتحاد المهن الموسيقية عن تضامنه مع الفنانة عائشة وذلك بعد حادثة التحرش التي تعرضت لها في حفل الجديد الثورة حيث عبر الاتحاد عن سخطهم وغضبهم للحادثة. وطالب رئيس الاتحاد الفنان عبد القادر سالم الفنان عشة الجبل باللجوء للقانون، واخذ حقها، مضيفاً انهم يرفضون ويدينون بشدة تلك الحادثة، وان الاعتداء عليها غير مبرر، مشيراً الى انه يجب ان تخضع هذه الحادثة لدراسة، وخصوصا هناك تساؤلات كثيرة عن اسباب حدوثها، “هل الحادثة متعمدة لاثارة الجدل ولا سيما انها مثيرة للجدل منذ ظهورها في الساحة الفنية، ام هناك من يريد الانتقام منها؟.. ام هي نتيجة لاغاني المغارز التي ترددها؟” مضيفاً اننا ندين اجمالاً وتفصيلاً الاعتداء على فنانة بالرغم من ان عشة الجبل لا تنتمي لاتحاد الفنانين البتة وليس لديها عضوية، وأضاف عبد القادر سالم قائلاً بحسب صحيفة السوداني: الساحة الفنية امتلأت بـ “القونات” وللاسف المجتمع هو السبب في وجوجهم بالرغم من ان الاتحاد حاول كثيراً محاربة “القونات واغاني الزنق وغيرها” ولكن محاولاتنا باءت بالفشل “الا تاني نمشي الحفلة ونوقفها ونقول ليهم تاني ما تجيبوا قونة”