قيادي بقوى التغيير للبرهان: نحنا أحياء ما في انقلاب عسكري سيحدث

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطع القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله بعدم امكانية حدوث انقلاب على خلفية تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقال لـ(الجريدة):” نحنا أحياء مافي انقلاب سيحدث لأن الانتفاضة واحدة ومن منجزاتها أنها تقطع الطريق امام اي انقلاب سوى من داخل القوات المسلحة أو خارجها”.

وأوضح أن الشركات التي تقوم بممارسة الانشطة ذات الصفة العسكرية يجب أن تتبع للقوات المسلحة وقال خلف الله:” لم نتحدث يوما ما عن أن تؤول تلك الشركات لغير القوات المسلحة “.

ولفت الى وجود تضارب كبير في عدد الشركات الرمادية حيث ذكر القيادي بالنظام البائد حمدي عبد الرحيم أن الشركات الرمادية عددها 8600 شركة ، وفي العام 2017 ذكر أنها 2600 وخلال فترة المجلس العسكري تمت الاشارة الى أنها 860 بينما ذكر المستشارالاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء أن عددها 600 شركة وأكد جهاز المخابرات لدى لقائه وزيرة المالية المكلفة أن عدد شركاته 15 شركة فقط.

وطالب بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن الشركات الرمادية لأن فيها تلاعب كبير ومصالح وامتيا زات مما يدفع العاملين بها لعدم الافصاح بحقيقة البيانات الخاصة بتلك الشركات .

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