إجتماع مغلق بين البرهان وحمدوك..ملفات زيارة بومبيو والتطبيع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبدت قوى الحرية والتغيير رغبتها في توحيد المواقف بين المكون العسكري والمدني بشأن الملفات المطروحة خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبلاد والمتوقعة منتصف نهار الغد. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح لـ «السياسي» أن الاجتماع الذي سادته روح توافق كاملة، بحث الزيارات الثلاث المتوقع أن يبدأها رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد والذي سيصل البلاد عند الثامنة صباحاً وتستغرق زيارته يوماً كاملاً، ويعقبه وصول وزير الخارجية الأمريكي في زيارة لا تتعدى الثلاث ساعات. فيما يصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.

وكانت الأوضاع احتقنت بين مكونات السلطة الانتقالية في السودان على خلفية خطاب ألقاه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمنطقة وادي سيدنا العسكرية، وبينما شهد «الاثنين» سلسلة من الاجتماعات امتدت حتى وقت متأخر من الليل، اعتبرت قيادات في تحالف الحرية والتغيير خطاب البرهان انقلاباً مُعلَناً. وبحسب مصادر (السياسي)، انخرط البرهان في اجتماع مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استمر حتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وسبق اجتماع البرهان برئيس الوزراء اجتماعٌ للمجلس المركزي للحرية والتغيير مع حمدوك، وتم الاجتماع العاجل بين التحالف الحاكم ورئيس الوزراء بطلب من الأخير. وقال فيصل إن الاجتماع بحث موقف البلاد من سد النهضة إلى جانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وموقف قوى الحرية والتغيير من التطبيع مع اسرائيل حال طرح وزير الخارجية الأمريكي ذلك. في السياق أكدت مصادر أن الاجتماع خلص إلى التوافق على جميع الملفات فضلاً عن منح الحرية والتغيير دعمها الكامل لحمدوك وحكومته. ووفقاً للمصادر فإن المجلس المركزي للتحالف الحاكم سيُصدر بياناً متكاملاً. ورجحت المصادر أن يناقش اجتماع البرهان بحمدوك توحيد الرؤية الحكومية بشأن العلاقة مع إسرائيل.

من ناحيته، قال القيادي بالحرية والتغيير حيدر الصافي لـ(السياسي)، إن حمدوك أطلع قيادات التحالف الحاكم على زيارة وزراء خارجية أمريكا، السعودية، الامارات للبلاد، بجانب مناقشة خطوة التطبيع مع إسرائيل.