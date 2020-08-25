أوباما يوجه رسالة هامة للأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة المقبلة

الخليج 365:

وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، رسالة إلى الأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويدعم أوباما، الذي ينتمي إلى الحزب الديموقراطي، مرشح الحزب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بينما ينتقد آداء الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يسعى لفوز بفترة رئاسية ثانية.

وكتب أوباما، على “تويتر”، اليوم الاثنين: “بعض الناس يعملون على جعل عملية التصويت في غاية الصعوبة لحرمان بعض الناس من أصواتهم خاصة ذوي البشرة الملونة”، مضيفا: “السبب في ذلك هو أنه عندما ينهض الجميع ويدلي بأصواتهم يمكن أن يحدث التغيير”.

ووجه رسالة إلى كل أمريكي، في تدوينة أخرى، قال فيها: “لا تدع هؤلاء يقنعوك بأن صوتك لن يغير شيئا”، مضيفا: “يجب عليك أن تضع خطة للإدلاء بصوتك والتسجيل مبكرا، وعلى كل شخص أن يخبر الآخرين بذلك”.