أردوغان: تركيا تتخذ قراراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية بنفسها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وتحديد أهدافها وتنفيذ مشاريعها الخاصة.

جاء ذلك في بيان على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التركية، اليوم الاثنين، وأوضح البيان أن كلمة أردوغان جاءت في خطاب ألقاه عقب ترأسه اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية، مضيفا: “تجاوزنا المرحلة الصعبة، وحان الوقت الآن لجني ما زرعناه ولرؤية ثمار جهودنا والتمتع بمكافأة تضحياتنا”.

ولفت البيان إلى أن أردوغان ترأس اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ثم القى خطابا موجها لكافة المواطنين، تحدث فيه عن الاكتشاف المعلن عنه مؤخرا لـ 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

ونوه البيان إلى قول الرئيس التركي: “يوم الجمعة الماضي، شاركنا أمتنا البشرى السارة والتي تعتبر ذات أهمية حاسمة لمستقبل بلدنا”، مضيفا: “هناك مؤشرات قوية على أن الاحتياطيات التي تم رصدها تبشر بمورد أكبر بكثير. وهذا يعني أنه نأمل أن يكون هناك المزيد من الأخبار السارة”.

وقال أردوغان: “سيمكن فعليا استخدام احتياطيات الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود عام 2023، معربا عن أمله بأن تأتي أنباء سارة مماثلة من البحر الأبيض ​​أيضا”، مضيفا: “هناك جهود مستمرة لنقل تركيا إلى مكانتها الصحيحة في كافة المجالات، وكل نجاح نحققه يعزز ثقة أمتنا بنفسها ويساعدها على القيام بمشاريع أكبر”.

سبوتنيك