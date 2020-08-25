وصول طائرة تحمل جنود من المارينز الأمريكي الى الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلعة عن وصول طائرة خاصة تحمل وفد المقدمة وجنود من المارينز الأمريكي تمهيداً لزيارة وزير الخارجية الأمريكية بومبيو الذي يتوقع أن يصل صباح اليوم إلى الخرطوم بحسب صحيفة السوداني الدولية.

وكانت قد ‏نقلت خدمة ‎ مونتي كارو الاخبارية انه قبل وصول وزير الخارجية الامريكي بومبيو للخرطوم سجل مطار الخرطوم الدولي امس وصول عدد 2 طائرة إمريكية خاصة وطائرة خاصة إماراتية علي متنها لواء ومعه عدد من الضباط .