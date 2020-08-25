رئيس الوزراء الإثيوبى يصل السودان

الثلاثاء 25 أغسطس 2020

وصل مطار الخرطوم الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، في زيارة للخرطوم تستغرق يوماً واحداً.



وكان فى استقباله بالمطار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة ، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وصرح السفيرالاثيوبي الجديد لدى الخرطوم يبلتال أميرو، أمس الأثنين، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان سيتم خلالها عقد لقاءات مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

واشار السفير الى ان الزيارة تصب في إتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين وتقوية العلاقات الثنائية وتعظم الأدوار المتبادلة بين البلدين والشعبين.

Advertisements

وتأتي الزيارة وسط تواصل المفاوضات بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة اخري للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله.

كما تتزامن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى الخرطوم.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، تتناول مباحثات بومبيو بدعم واشنطن للانتقال الديمقراطي في السودان، وموضوع العلاقات مع إسرائيل.

كما اوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب دعم واشنطن للسلام في السودان.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى السودان منذ عام 2004.