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رئيس الوزراء الإثيوبى يصل السودان

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الثلاثاء 25 أغسطس 2020

وصل مطار الخرطوم الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، في زيارة للخرطوم تستغرق يوماً واحداً.

وكان فى استقباله بالمطار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة ، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وصرح السفيرالاثيوبي الجديد لدى الخرطوم يبلتال أميرو، أمس الأثنين، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان سيتم خلالها عقد لقاءات مع القيادات السودانية حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

واشار السفير الى ان الزيارة تصب في إتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين وتقوية العلاقات الثنائية وتعظم الأدوار المتبادلة بين البلدين والشعبين.

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وتأتي الزيارة وسط تواصل المفاوضات بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة اخري للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله.

كما تتزامن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى الخرطوم.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، تتناول مباحثات بومبيو بدعم واشنطن للانتقال الديمقراطي في السودان، وموضوع العلاقات مع إسرائيل.

كما اوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب دعم واشنطن للسلام في السودان.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى السودان منذ عام 2004.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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