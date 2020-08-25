عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

المقاومة: تصريحات البرهان تمثل تهديد خطير ومباشر على الثورة

تصاعد التوتر حول الشركات التابعة للجيش

قيادي بـ(التغيير): نحنا أحياء ما في انقلاب عسكري سيحدث

اعتصام تنسيقيات المقاومة بجبل أولياء يدخل يومه الثاني

تواصل جلسات ملف الترتيبات اYمنية بين الحكومة ووفد مسار دارفور

حمدوك يوجه عربي بتعزيز حماية المدنيين

(الجريدة) تكشف تفاصيل اجتماع المجلس المركزي لـ(قحت)

هيئة شباب الهدندوة تحذر عمار من الانصياع لمطالب (قحت)

وزير الخارجية اYميركي ورئيس وزراء اثيوبيا في الخرطوم اليوم

السياسي

إجتماع مغلق بين البرهان وحمدوك توافق بين الحرية والتغيير ورئيس الوزراء على ملفات المياه والتطبيع والحدود

الخرطوم أمام إختبار بومبيو اليوم.. وآبي أحمد يبحث ملف «النهضة»

البرهان: جهات تريدسرقة الثورة ولن نتراجع حتى يرفع َع َلم السودان في حلايب

الري تحذر من فيضانات في الخرطوم غداً

مصادر تكشف أسماء المرشحين لتولي وزارة المالية

الحرية والتغيير: خطة جديدة لضبط سعر الصرف

فيصل لـ «السياسي»: توافق كامل ساد اجتماع الحرية والتغيير بحمدوك

لجنة الأموال المستردة تعتذر عن تسليم سيارات لـ «السيادي

الوطن

البرهان :لن نفرط في شبر من أرضنا وسنرفع العلم في حلايب والفشفة

محاولة اغتيال فاشلة لنائب الرئيس السابق

رئيس المجلس السيادي :الأزمة الاقتصادية سببها سوء التخطيط

رئيس الوزراء الإثيوبي يصل الخليج 365

السجاد :احزاب قحت كانت تشحد المؤتمر للجلوس معه قبل التغيير بشهر

بومبيو يصل الخرطوم اليوم

السوداني

وزير الخارجية الامريكي اليوم في الخرطوم

رئيس وزراء السودان يطلب اجتماعا عاجلا مع اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير

مفصولو الخارجية يتقدمون بشكوى رسمية لـ ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان

أزمة الوقود تشل عمل الكهرباء بشندي

المعاشيون يطالبون بزيادة رواتبهم ويعلنون وقفة بالاربعاء

غياب المتحري يؤجل محاكمة علي عثمان

النيل الدولية

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البرهان: لن نفرط ولن نتراجع حتى رفع علمنا في حلايب وشلاتين

أول زيارة لوزير خارجية أمريكي منذ العام ٢٠٠٤.. بومبيو يصل البلاد اليوم

البرهان: 220 شركة تابعة للجهاز التنفيذي تعمل خارج النظام المالي

تسجيل (67) حالة بكورونا و(3) حالات وفاة

شعبة المخابز: نطالب بإعادة النظر في التكاليف ولم نهدد بالإضراب

السوداني الدولية

بقيمة (2) ونص مليار دولار مباحث التموين تطارد متهرب من عائد الصادر

آبي أحمد يزور السودان خلال أيام

الاتحادي الموحد يدعو لإعادة تقييم أوزان الكتل المكونة للحرية والتغيير

القوات المسلحة

البرهان : لن نفرط في “شبر” من أرض السودان

رئيس هيئة الأركان: القوات المسلحة كتيبة لحراسة الثورة

رئيس الوزراء الاثيوبي يزور الخليج 365

وفدا الحكومة ومسار دارفور يواصلان التفاوض حول الترتيبات الامنية

آخر لحظة

تصريحات نارية للبرهان وآبي أحمد وبومبيو بالخرطوم

تفاصيل محاولة اغتيال حسبو والبشير أمام المحكمة اليوم

التغيير: ارتفاع الاسعار ارهق المواطن

متاريس وتحذيرات من فيضانات بالعاصمة

أخبار اليوم

وزير الخارجية الأمريكي يصل البلاد اليوم.

رئيس مجلس السيادة : حملات منظمة لتفكيك الجيش ومؤسساته لتفتيت البلاد.

البرهان :الثورة لم تلبي طموحات الشعب ولم يحدث اي تغيير فعلي.

«368» جملة حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بالشمالية.

وزير الخارجية: لم أتلق أي توجيه من الحكومة للتطبيع مع إسرائيل.

وفدا الحكومة ومسار دارفور يواصلان التفاوض حول الترتيبات الامنية.