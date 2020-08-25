قوى التغيير تضع خطة جديدة لضبط سعر الصرف في السودان

الخليج 365 : أعلنت اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، عن وضع خطة جديدة لضبط سعر الصرف بالسوق الموازي ورفع قيمة الجنيه.

وقال عضو اللجنة الهادي إدريس، لـ(السياسي)، إن الخطة تتمثل في تغيير الفئات الكبيرة من العملة الوطنية مع الإبقاء على الفئات الصغيرة سائرة المفعول، مثل (10،5،2).

وقال الهادي إن مديرة طباعة العملة بالبنك المركزي أبلغتهم بأن 95% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، مؤكداً أن الـ 95% من الكتلة النقدية يتم استخدامها في المضاربات لإحداث ارتفاع في سعر الدولار.

وأكد أن الشركات التابعة للقوات المسلحة تنفذ سياسات وإجراءات وقرارات تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية من خلال شرائها للدولار بأي ثمن والمضاربة في أسواق المحاصيل فضلاً عن امتناعها عن توريد حصائل الصادر.

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