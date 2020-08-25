إحصائية لحجم التبادل التجاري مع مصر خلال شهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد مُدير مِعبر أشكيت الحدودي، أُسامة أنور داؤود، حدوث طفرة في حجم التبادل التجاري بين السودان وجمهورية مصر العربية براً .

وكشف داؤود في تصريح خاص لـ(السوداني) عن أعداد الشاحنات والمقطورات بين البلدين لشهر يوليو المنصرم.

وأكد وصول عدد الجرارات الصادرة من البلاد لمصر (٢٠٢) ،و (٥٦) للبرَّادات، و (٢٢) للدّفَّارات ، وأن الشاحنات والمقطورات الواردة من مِصر في الشهر (٢٥٦) جرار ، و (١٠٥) بَرَّاد، و (٣١) دَفَّار، وأوضح أن إحصائية صادرات محصول السمسم لجمهورية مِصر لشهر يوليو بلغ (٦.٢٨٣) طن ، واللاحم الحي من (العجول) بلغ (٤.٦٦٨) رأس، و (٨٣٨) ألف كيلو جرام من اللحوم المُبرَّدة للبقري، و (٥٣.٨٤٤) كيلو جرام لحوم مُبرَّدة للضأن، و (١٦) ألف طن من لحوم الأسماك، و (١٥) طنا من الكركدي، و (٢٥) طنا من حب البطيخ، و (١٠) طن من الحِنَّة .

ونوه إلى أن الواردات من مصر للبلاد متمثلة في الخُضر والفاكهة ،حيث بلغ وارد العِنب في يوليو بلغ (٦٣٠) طن، و (١.٨٨٠) طن للفراولة، و (٢٨) طنا للبطاطس، و(٢٠) للرُّمّان، إضافة إلى مُدخلات الإنتاج ، الأمتعة ،الأدوات الإلكترونية والكهربائية و المنزلية التي تصل الآلاف ، مُشيراً إلى أن حركة الصادرات والواردات ترتبط بحسب طلب الموردين بين البلدين.