وزير الزراعة المصري يدعو نظيره السوداني لزيارة القاهرة

الخليج 365 : وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، دعوة رسمية للمهندس عبد القادر تركاوي وزير الزراعة والغابات والدكتور عادل فرح وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالسودان لزيارة القاهرة والتباحث في تفعيل المشروعات المشتركة بين مصر والسودان بمجال الزراعة والثروة الحيوانية. وناقش الوزير المصري هاتفيا مع الوزيرين السودانيين أهمية تفعيل المشروعات المشتركة وتشجيع الاستثمار الزراعي بين البلدين الشقيقين. يأتي ذلك عقب الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء إلى السودان.

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