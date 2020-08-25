شعبة المخابز تنفي تهديدها لوزارة التجارة بالاضراب عن العمل

الخليج 365 :

اكدت شعبة المخابز ولاية الخرطوم انها دفعت بمجموعة من الاقتراحات تراعي الزيادة في اسعار المدخلات الاساسية في صناعة الخبز لكنها اوضحت ان اسلوب ممارسة الضغوط بالاضراب ليس من اساليبها ومبادئها اطلاقا طالما هنالك حوار مطروح مع الدولة.

وقال الأستاذ الباقر عبد الرحمن إبراهيم الأمين العام للجنة تسيير شعبة المخابز بولاية الخرطوم أن الشعبة لاعلاقة لها بما صدر من تهديد بامهال وزارة التجارة والصناعة “72” ساعة، للاستجابة لتلك المطالب المتعلقة بالتكلفة الجديدة لإنتاج الخبز أوالدخول في إضراب عن العمل.

وكانت الشعبة قد اشارت الى ان سعر كرتونة الخميرة بلغ (5) الاف جنية مقارنة بمبلغ 2الف و700 سابقا فيما بلغت اسعار جركانة الزيت وزن 36 رطل (4 )الاف جنية مقارنة بمبلغ 3 الاف و700 كما ان انقطاع التيار الكهربائى يؤثر سلبا على صناعة الخبز

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واعرب الأستاذ الباقر عن امله فى ان تولي الجهات ذات الصلة اهتماما اكبر بمواصفة جودة دقيق الخبز وان تكثف علميات الرقابة على استخلاص الدقيق المتفق عليها مع المطاحن

وشدد الباقرعلى اهيمة توفير حصة ولاية الخرطوم من الدقيق والبالغة 47 الف جوال يوميا

واشار الأستاذ الباقر الى بعض الاخطاء التى تحدث فى عمليات توزيع الدقيق على المخابز مؤكدا على اهيمة تقديرات التوزيع للمخابز برؤية فنية حسب الطاقة الانتاجية للمخابز والكثافة السكانية