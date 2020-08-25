السجن والغرامة لـ”طالبة جامعية” ضبطت بسجارة (بنقو)

وقعت محكمة بلدية أركويت أمس عقوبة السجن شهراً والغرامة مبلغ (5) آلاف جنيه لطالبة جامعية أدانتها المحكمة بتعاطي سجارة (البنقو) وقررت المحكمة في مواجهتها عقوبة السجن ستة أشهر كعقوبة بديلة للغرامة وأمرت المحكمة بإبادة المعروضات “سجارة البنقو”. ووفقاً لتفاصيل البلاغ أن شرطة قسم الرياض كانت في حملة تمشيط بدائرة الاختصاص وتم القبض على عدد من المتهمين في حالة سكر تام برفقة المدانة بحفلة عيد ميلاد (ديجي) بالرياض ولحظة القبض ضبطت “متلبسة” كانت المدانة تشرب في السجارة تم اقتياد المتهمين للقسم ودونت في مواجهتهم بلاغات منفصلة لكل متهم. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تمت محاكمة المتهمين بالجلد (40) جلدة حداً والغرامة ودفع المتهمين الغرامة وأخلى سبيلهم ورحلت المدانة للسجن لقضاء فترة الحبس السجن شهراً إلزامياً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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