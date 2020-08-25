الحزب الشيوعي يتحدث عن الراهن السياسي غدا بمنبر سونا

ينظم الحزب الشيوعي السوداني غداً الاربعاء في تمام الثانية ظهرا بوكالة السودان للانباء مؤتمرا صحفيا للحديث حول (قضايا الراهن السياسي –والوضع الاقتصادي وتحديات حكومة الفترة الانتقالية ). Advertisements ويتحدث فيه بحسب سونا، الاستاذ محمد الخطيب، رئيس الحزب، وصدقي كبلو عضو المكتب السياسي والاستاذ صديق يوسف عضو اللجنة المركزية والأستاذة امال الزين الناطق الرسمي المكلف باسم الحزب الشيوعي السوداني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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