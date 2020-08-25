مصادر تكشف إحصائية شهر لحجم التبادل التجاري مع مصر

أكد مُدير مِعبر أشكيت الحدودي، أُسامة أنور داؤود، حدوث طفرة في حجم التبادل التجاري بين السودان وجمهورية مصر العربية براً .
وكشف داؤود في تصريح خاص، عن أعداد الشاحنات والمقطورات بين البلدين لشهر يوليو المنصرم.
وأكد وصول عدد الجرارات الصادرة من البلاد لمصر (٢٠٢) ،و (٥٦) للبرَّادات، و (٢٢) للدّفَّارات ، وأن الشاحنات والمقطورات الواردة من مِصر في الشهر (٢٥٦) جرار ، و (١٠٥) بَرَّاد، و (٣١) دَفَّار، وأوضح أن إحصائية صادرات محصول السمسم لجمهورية مِصر لشهر يوليو بلغ (٦.٢٨٣) طن ، واللاحم الحي من (العجول) بلغ (٤.٦٦٨) رأس، و (٨٣٨) ألف كيلو جرام من اللحوم المُبرَّدة للبقري، و (٥٣.٨٤٤) كيلو جرام لحوم مُبرَّدة للضأن، و (١٦) ألف طن من لحوم الأسماك، و (١٥) طنا من الكركدي، و (٢٥) طنا من حب البطيخ، و (١٠) طن من الحِنَّة .
ونوه بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الواردات من مصر للبلاد متمثلة في الخُضر والفاكهة ،حيث بلغ وارد العِنب في يوليو بلغ (٦٣٠) طن، و (١.٨٨٠) طن للفراولة، و (٢٨) طنا للبطاطس، و(٢٠) للرُّمّان، إضافة إلى مُدخلات الإنتاج ، الأمتعة ،الأدوات الإلكترونية والكهربائية و المنزلية التي تصل الآلاف ، مُشيراً إلى أن حركة الصادرات والواردات ترتبط بحسب طلب الموردين بين البلدين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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