البرهان: “نحن مع التغيير الكامل” وسنرفع العلم في حلايب وشلاتين

أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة “لن تفرط في شبر” من أرض السودان، وقال “حقنا ما بنخليه ولن نتراجع عنه ولن ننساه” حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفي كل مكان في السودان.

وقال “أن القوات المسلحة ستقف شوكة حوت لكل من يريد محاولة سرقة ثورة ديسمبر المجيدة وأنها لن تفرط فيها”.

وأضاف الفريق البرهان لدى مخاطبته أمس الاثنين ضباط وصف وجنود القوات المسلحة بمنطقة وادي سيدنا العسكرية “هناك من يريد اختطاف الثورة وشبابها وسرقتها” مضيفاً أن القوات المسلحة مع خيار الشعب الذي ارتضى هذا التغيير وأنها ستقف معه في خندق واحد وأنها رهن إشارة الشعب السوداني الذي يظل صابراً ويستحق كل الاهتمام والتقدير.

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وأكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب السوداني ولن نسمح لأي جهة بأن تستغل دماءه وجهده لصالحها”.

وقال البرهان بحسب صحيفة السوداني الدولية: “نحن مع التغيير الكامل” واصفاً ما حدث في السودان بأنه تغيير حقيقي ليس فيه خذلان ولا رجعة ولا خداع للشعب السوداني، مشيراً إلى الحرص على تحقيق السلام الشامل في البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)