قمر الدين يثني على الدعم الذي تقدمه المانيا للسودان

أثنى السيد عمر قمرالدين وزير الخارجية المكلف على الدعم الذي تقدمه المانيا للسودان مثمناً التعاون المشترك والزيارات المتبادلة بين البلدين، مؤكداً توجه الحكومة الجديدة لبناء شراكات مع اقطار العالم وإحلال السلام والتنمية في ربوع البلاد.

جاء ذلك لدى استقباله امس بمكتبه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية السفير توماس تيرشتيغن وذلك بمناسبة تقديم نسخةٍ من اوراق اعتماده. وأكد السفير الألماني الجديد بحسب صحيفة الجريدة، على العلاقات الممتدة بين البلدين ، مؤكداً سعي بلاده لتوطيد العلاقات الثنائية بين السودان وألمانيا منوهاً الى أنه قد تم إلحاق ملحق من وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي ضمن طاقم السفارة الألمانية وذلك للارتقاء بالتبادل الاقتصادي بين البلدين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)