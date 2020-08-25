مفاجأة.. (جنود المارينز الأمريكي) في الخرطوم

كشفت مصادر مطلعة عن وصول طائرة خاصة تحمل وفد المقدمة وجنود من المارينز الأمريكي تمهيداً لزيارة وزير الخارجية الأمريكية بومبيو الذي يتوقع أن يصل صباح اليوم إلى الخرطوم بحسب صحيفة السوداني الدولية. Advertisements الخرطوم (صحيفة كوش)

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