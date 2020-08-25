تاور يطلع على ترتيبات انعقاد مؤتمر البناء التفاكري لهئية محامي دارفور

التقى وفد هيئة محامي دارفور الذي زار ولاياتها مؤخرا امس الأثنين بالبروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة بمكتبه بالقصر الجمهوري. وأطلع اعضاء الوفد، البروفيسور تاور على اللقاءات والإجراءات التحضيرية لمؤتمرات البناء الوطني والمحلي والتي ستنتظم بكل ولايات السودان وتنطلق بحسب صحيفة الجريدة، من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور ثم زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور وكادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان لتنتظم كل ولايات السودان الأخرى ، وأن الهدف من المؤتمرات تفعيل الممارسة الديمقراطية خلال الفترة الإنتقالية بما يمتن التواصل المباشر بين كل المكونات والقوى والتنظيمات المدنية وحكومة الثورة والبحث في كافة القضايا بما فيها قضايا الحرب والسلام والتنمية والدستور ونظم إدارة الدولة والتأسيس لديمقراطية مستدامة . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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