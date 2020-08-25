المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يصدر تعميماً صحفياً حول نتائج اجتماعهم اليوم

أصدر المجلـس المـركزي لقـوى الحرية والتغيـير تعميماً صحفياً مساء الاثنين، جدد فيه موقفه من قضية التطبيع مع إسـرائيل بإعتبارها ليست من قضايا حكومة الفترة الانتقالية.

وجاء في التعميم الصحفي حول ما دار في اجتماعهم : إلتـأم صباح اليوم الاثنين إجتماعا للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بمشاركة ممثلي حـزب الأمـة القومـي وأعضـاء اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير، الذي إمتـد الي ثمان ساعات. حيث ناقـش الأزمة الإقتصادية والمعيشية بكل جوانبها، عبر رؤى علمية وعملية تناولت المشكلات الإقتصادية والبدائـل الموضوعية.

والتي ضمنت في ورقة عمل تمثل رؤية قوى الحرية والتغيير الإقتصادية والتي ستبحث في إجتماع مشترك مع مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة. وسيتم تمليكها للرأي العام.

Advertisements

وبحسب صحيفة السوداني، أوضح التعميم إن قـوى الحرية والتغيير تعيش تداعيات الأزمة الطاحنـة التي يعيشها الشعب السوداني، وسوف تسعى جاهدة في سبيل تخفيف المعانـاة، وتقديم بدائـل ناجعة للإصلاح الإقتصادي وفق مرجعية البرنامج الاسعافي والسياسـات البديـلة.

كما إنعقد مسـاء اليوم الاثنين إجتماعا مشتـركا بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء بحضور وزيري الاعلام والثقافة وشئون مجلس الوزراء. حيث إستعرض الاجتـماع زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي، ووزير الخارجية الأمريكي، ووزير الخارجية السعودي.

وثّمن الاجتماع علي الـدور الذي قامت به الحكومة الانتقالية في الانفـتاح الاقليمي والدولي.

الخرطوم(كوش نيوز)