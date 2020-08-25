أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020م

صحيفة السوداني:

وزير الخارجية الامريكي اليوم في الخرطوم

– رئيس وزراء السودان يطلب اجتماعا عاجلا مع اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير

– مفصولو الخارجية يتقدمون بشكوى رسمية لـ ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان

– أزمة الوقود تشل عمل الكهرباء بشندي

– المعاشيون يطالبون بزيادة رواتبهم ويعلنون وقفة بالاربعاء

– غياب المتحري يؤجل محاكمة علي عثمان

صحيفة الوطن:

– البرهان :لن نفرط في شبر من أرضنا وسنرفع العلم في حلايب والفشفة

– محاولة اغتيال فاشلة لنائب الرئيس السابق

– رئيس المجلس السيادي :الأزمة الاقتصادية سببها سوء التخطيط

– رئيس الوزراء الإثيوبي يصل السودان اليوم

– السجاد :احزاب قحت كانت تشحد المؤتمر للجلوس معه قبل التغيير بشهر

– بومبيو يصل الخرطوم اليوم

صحيفة السوداني الدولية: