صحيفة السوداني:
وزير الخارجية الامريكي اليوم في الخرطوم
– رئيس وزراء السودان يطلب اجتماعا عاجلا مع اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير
– مفصولو الخارجية يتقدمون بشكوى رسمية لـ ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان
– أزمة الوقود تشل عمل الكهرباء بشندي
– المعاشيون يطالبون بزيادة رواتبهم ويعلنون وقفة بالاربعاء
– غياب المتحري يؤجل محاكمة علي عثمان
صحيفة الوطن:
– البرهان :لن نفرط في شبر من أرضنا وسنرفع العلم في حلايب والفشفة
– محاولة اغتيال فاشلة لنائب الرئيس السابق
– رئيس المجلس السيادي :الأزمة الاقتصادية سببها سوء التخطيط
– رئيس الوزراء الإثيوبي يصل السودان اليوم
– السجاد :احزاب قحت كانت تشحد المؤتمر للجلوس معه قبل التغيير بشهر
– بومبيو يصل الخرطوم اليوم
صحيفة السوداني الدولية:
– بقيمة (2) ونص مليار دولار مباحث التموين تطارد متهرب من عائد الصادر
– آبي أحمد يزور السودان خلال أيام
– الاتحادي الموحد يدعو لإعادة تقييم أوزان الكتل المكونة للحرية والتغيير
صحيفة آخر لحظة:
تصريحات نارية للبرهان وآبي أحمد وبومبيو بالخرطوم
– تفاصيل محاولة اغتيال حسبو والبشير أمام المحكمة اليوم
– التغيير: ارتفاع الاسعار ارهق المواطن
– متاريس وتحذيرات من فيضانات بالعاصمة
صحيفة القوات المسلحة :
– البرهان : لن نفرط في “شبر” من أرض السودان
– رئيس هيئة الأركان: القوات المسلحة كتيبة لحراسة الثورة
– رئيس الوزراء الاثيوبي يزور السودان اليوم
– وفدا الحكومة ومسار دارفور يواصلان التفاوض حول الترتيبات الامنية
صحيفة أخبار اليوم:
– وزير الخارجية الأمريكي يصل البلاد اليوم.
– رئيس مجلس السيادة : حملات منظمة لتفكيك الجيش ومؤسساته لتفتيت البلاد.
– البرهان :الثورة لم تلبي طموحات الشعب ولم يحدث اي تغيير فعلي.
– «368» جملة حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بالشمالية.
– وزير الخارجية: لم أتلق أي توجيه من الحكومة للتطبيع مع إسرائيل.
– وفدا الحكومة ومسار دارفور يواصلان التفاوض حول الترتيبات الامنية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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