الصوفي : الجيش فوق مستوى الشبهات

أكد الاستاذ محمد الحسن الصوفي رئيس تجمع الوفاق السوداني الخبير والمحلل السياسي ان الجيش السوداني فوق مستوى الشبهات وارتباطه بشعبه لم ينفصم او ينفصل ابدا طوال تاريخه وانه ظل على الدوام حامي الوطن والشعب وسلامة ووحدة أراضي السودان ومنحاز دوما الي الشعب السوداني في كل ثوراته وانتفاضاته وهباته يعبد الطريق لذلك بارواحه الغالية

مشددا على أنه ليس من المقبول ان يسيئ اي سياسي الي المؤسسة العسكرية السودانية او يضعها في مواضع الاتهام او يسعى للوقيعة بينها والشعب حتى لو كان هذا الشخص هو رئيس الوزراء مؤكدا ان السودانيين يقدسون جيشهم ورغم محاولات البعض خلق بذور الشك والريبة بينهم الا ان الشعب السوداني لايقبل الإساءة لجيشه الذي بناه من حر ماله ويضم داخله خيرة أبنائه.

واشاد الصوفي بخطاب البرهان امس أمام ضباط الجيش السوداني الذي أعاد فيه الأمور إلى نصابها مبينا ان فاشلي الاحزاب السياسية وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي يريدون ان يجعلوا من الجيش شماعة لاخطائهم الشنيعة تحت ستار شركات المؤسسة العسكرية منوها الي ان ايا من وزراء حكومة حمدوك لم يفتح الله عليهم باي مبادرات او مشروعات لحل الازمة الاقتصادية وكبح جماح الدولار وتحقيق شعارات الثورة والعيش الكريم للشعب السوداني بل مضت الأوضاع الاقتصادية للأسوأ ورغم ذلك يتهمون الجيش بالتسبب في ذلك الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه السودان الان.

Advertisements

وقال الصوفي وفق صحيفة اخر لحظة ان البرهان فضح هؤلاء الفاشلين عندما أعلن للمرة الأولى ان القوات المسلحة دعت المكون المدني التنفيذي مرارا وتكرارا للشراكة الاقتصادية الملهمة والفعالة مع الجيش وعرضوا عليهم الاستفادة القصوى من هذه الشركات التي أكد انها تخضع للمراجعة والتدقيق الرسمي في حساباتها وارصدتها وانشطتها سنويا مؤكدا ان المكون المدني رفض الاستجابة لهذه النداءات

مشيرا الي ان الجيش بعث بالفريق اول محمد حمدان دقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة في اللجنة الاقتصادية لمساعدتهم ولكنهم أيضا لايستجيبون. واضاف الصوفي ان حديث البرهان كان صادما وصادقا عندما أعلن للجميع أن القوات المسلحة تقوم بتوفير احتياجاتها ومستلزماتها بنفسها من مواردها الذاتية ولاتجعل وزارة المالية تتحمل اي أعباء تتعلق بذلك. وزاد الصوفي ان خطاب البرهان الساخن والواضح الذي استخدم فيه عبارات لأول مرة يتداولها مع شركائه في الفترة الانتقالية يدل على أن قادة المؤسسة العسكرية السودانية لم يعودوا يتحملوا الاساءات المتكررة للجيش وقادته مما يؤكد ان الكيل قد طفح.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )