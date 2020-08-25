شاهد: ماذا قال (البرهان) فى أول تغريدة له على ( تويتر ) عقب تدشين(حسابه)

دشن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاثنين، حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر وفق منشور بالصفحة الرسمية للمجلس على الفيس بوك اطلعت عليه (أخبار الخليج 365) وقال البرهان في أول تغريدة له على تويتر

ودعى أعلام المجلس كل الحادبين و المهمومين بقضايا الوطن والمواطن، والراغبين في طرح مبادرات لإحداث تحول إيجابي لقضايانا المصيرية، للتواصل مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )