د.شداد يمنع أربعة أندية من الدعم الدولاري

الخليج 365 : حرم رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، كمال شدّاد، أربعة أندية من الحصول على الدعم الذي حدده الاتحاد للأندية.

وكان اتحاد الكرة قد استقر على منح كل نادٍ بالممتاز مبلغ 10 آلاف دولار، لكن رئيس الاتحاد أوقف تسليم أندية بعينها المبلغ المتفق عليه.

والأندية هي، الفلاح والأهلي عطبرة، الرابطة كوستي والهلال كادوقلي.

ويعود السبب في قرار شدّاد إلى أن هذه الأندية أوفدت منسوبين منها للجلوس مع وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، ويرى الاتحاد العام أن الأندية ليست لها أي صلة بالوزارة وأن الأندية تتبع للاتحاد ومن المفترض أن تتم كل تحركاتها عبره، خاصة في ظل اشتعال الخلاف بين الوزيرة ورئيس الاتحاد حول عودة النشاط الكروي بالبلاد. ووضع كمال شدّاد شرطين حتى تحصل الأندية على الدعم، يتمثّلان في تقديم اعتذار رسمي عن خطوة الجلوس مع الوزيرة، ومحاسبة الموظفين الذين بادروا لتنفيذ الخطوة.

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