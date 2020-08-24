الولايات المتحدة تقول ان رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ليس مربوطا بالتطبيع

قالت الولايات المتحدة ان رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ليس مربوطا بالتطبيع مع إسرائيل غير ان واشنطن ترغب في رؤية البلدين وقد طبعا العلاقات بحسب صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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