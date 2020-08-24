اصابات جديدة بكورونا و تسجيل (3) وفيات

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة الي تسجيل 3 وفيات و 41 حالة تعافي وفق صحيفة أخر لحظة فقد سجلت 59 اصابة في الخرطوم و7 في البحر الاحمر وحالة واحدة في الشمالية واكد التقرير الي ارتفاع الاصابات تراكميا 12803 اصابة متضمنة 818 حالة وفاة و6538 حالة تعافي وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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