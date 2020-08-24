لجان المقاومة تواصل التصعيد و”تتريس” الشوارع

صعدت لجان المقاومة في الخرطوم بحري الاثنين، من احتجاجاتها المطالبة بإصلاح مسار الثورة والتي بدأت في 17 أغسطس بمواكب “جرد الحساب”، ورفعت مذكرة للسلطات تشتمل على عدد من المطلوبات.
وشهدت شوارع رئيسية في الخرطوم بحري ظهر الإثنين بحسب صحيفة الصيحة مظاهرات حاشدة و”تتريس” كامل وحرق لإطارات السيارات مما أدى إلى إغلاق الطريق وتوقف حركة السيارات.
وفي الأثناء، تواصلت الدعوات في عدد من مناطق الولاية لاستمرار التصعيد الثوري وعمليات “تتريس” الشوارع والإغلاق الكامل، لحمل السلطات على تنفيذ ما جاء في مذكرات سابقة رفعتها لجان المقاومة لتصحيح المسار.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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