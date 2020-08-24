كوشنير يلحق بـ”بومبيو” في السودان

كشف موقع مارتينسفايل بولتين الأمريكي، عن زيارة كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنير، إلى إسرائيل ودول الخليج والسودان نهاية الأسبوع عقب زيارة رئيس الوزراء مايك بومبيو.

وقالت مصادر رفيعة، وفق صحيفة الصيحة إن بومبيو يُغادر الأحد مُتّجهاً الى إسرائيل ودول الخليج والسودان، وإن كوشنير سيتبعه في وقتٍ لاحق، وتأتي الزيارات المنفصلة في وقت تسعى فيه الإدارة للاستفادة من زحم الاتفاق التاريخي بين إسرائيل والإمارات،

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وأضافت بأن الزيارة تعني التزام واشنطن بالسلام والأمن والاستقرار في السودان وإسرائيل، وذكرت أن بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمُناقشة دعم واشنطن للحكومة الانتقالية والتعبير عن دعمه لتعميق العلاقات بين السودان وإسرائيل كون التطبيع خطوة نحو إزالة السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال الموقع إنه ليس من المتوقع أن تشهد زيارة المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى، إعلان اختراق فوري، لكن كلاهما يهدف لتحقيق اختراقات حقيقية في هذه الملفات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )