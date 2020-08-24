حمدوك يوجه بحماية المدنيين بولاية شمال دارفور

وجه الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بتعزيز الجهود لحماية المدنيين وانجاح الموسم الزراعي بولاية شمال دارفور ودعم جهود السلام الجارية الآن في جوبا من خلال العمل الاجتماعي في الولاية والاهتمام بقضايا النازحين، جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الاثنين بوالي شمال دارفور محمد حسن عربي وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس.

وأوضح والي شمال دارفور وفق ( سونا) بأنه قدم لرئيس الوزراء تقريراً عن الأداء في الشهر الأول والوضع في ولاية شمال دارفور خاصة جهود الحكومة في حماية المدنيين وإنجاح الموسم الزراعي، مبيناً أن اللقاء تناول الوضع الأمني والمعيشي في الولاية، مشيراً إلى أنه أطلع رئيس الوزراء على خطة تشكيل حكومة ولاية شمال دارفور وبرنامج عملها خلال الفترة القادمة ، مضيفاً أن رئيس الوزراء قدم دعماً سخياً لمواجهة طوارئ الخريف والقضايا المعيشية في الولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )