الإثنين 24 أغسطس 2020 يصل وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، غدا إلى العاصمة السودانية الخرطوم، فى زيارة رسمية يجرى خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، هذه الزيارة تعتبر أول زيارة لوزير خارجية أمريكى منذ 2004. وتتعلق المباحثات بدعم أمريكا للانتقال الديمقراطى فى السودان وموضوع العلاقات مع إسرائيل. ومن المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب دعم أمريكا للسلام في السودان.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد تطورا ملحوظا في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بعد تشكيل الحكومة المدينة في السودان. تجدر الاشارة إلى أن الزيارة تأتى ضمن جولة تشمل إسرائيل، البحرين، والإمارات.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| لأول مرة منذ 2004.. وزير خارجية أمريكي يزور السودان غدا لهذه الأسباب (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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