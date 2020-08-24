البرهان يتسلم أوراق اعتماد سفير إثيوبيا قبل 24 ساعة من زيارة آبي أحمد

الإثنين 24 أغسطس 2020 تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، بالقصر الجمهورى أوراق اعتماد سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية بالخرطوم السفير يبلتال أميرو، والذى قدم أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى الخرطوم.

وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والسودان في المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية. . وأشار السفير إلى ترحيب رئيس مجلس السيادة الإنتقالى، بزيارة رئيس مجلس الوزراء الأثيوبي أبى أحمد غدا. وأضاف السفير، أن الزيارة تعضد العلاقات الثنائية، وتعظم الأدوار المتبادلة بين البلدين والشعبين.

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