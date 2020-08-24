ذي يزن نجل السلطان هيثم يمارس سلطته ويوجه رسالة هامة لدول الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شارك “ذي يزن” بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان، في اجتماع لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الثالث والثلاثين، وذلك في أول ظهور رسمي لنجل السلطان الجديد، بعد تعيينه كوزير للثقافة والرياضة والشباب.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر لحظة الاجتماع الالكتروني الذي عقده الوزراء الخليجيين عبر الاتصال المرئي، ويظهر في الاجتماع الوزير العماني ذي اليزن نجل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وهو يمثل سلطنة عمان كوزير للشباب عنها

وأكد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد خلال الاجتماع بحسب وسائل إعلام عمانية، على مواصلة السلطنة للجهود المبذولة في تنفيذ الخطط والبرامج المشتركة بما يعزز إنجازات الشباب الخليجي تنفيذا لتوجيهات قادة مجلس التعاون لدول الخليج الهادفة إلى تمكين الشباب في كافة القطاعات.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع الظهور الرسمي الأول للوزير العماني الجديد، متمنين له التوفيق في مرحلته الجديدة في خدمة السلطنة وأبناء شعبه.

في أول ظهور رسمي لمعالي السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، يؤكد تواصل جهود السلطنة من أجل تنفيذ الخطط والبرامج المشتركة بما يعزز من إنجازات الشباب الخليجي. pic.twitter.com/KH7xcmTdYl

ويعتبر ذي يزن بن هيثم بن طارق أصغر وزير في حكومة السلطنة الجديدة، وهو نجل سلطان عمان، جاء خلفاً لوزير الشئون الرياضية الأسبق سعد بن محمد المرضوف السعدي، والدكتورة سعاد بن محمد بن علي اللواتية وزيرة شئون الفنون السابقة.

وكان “ذي يزن” البالغ من العمر 30 عاماً يعمل في لندن سكرتيراً ثانياً في السفارة العمانية ببريطانيا، ويعرف عنه اهتمامه بالشباب، حيث كان راعياً لحفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، والذي نظمته اللجنة الوطنية للشباب، كما كان راعياً لكأس السلطان لكرة القدم ذات الشهر من العام ذاته.