“ليس أمامنا خيار آخر”… “تيك توك” تعلن مقاضاة إدارة الرئيس ترامب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الشركة المالكة لمنصة الفيديو “تيك توك”، اليوم الاثنين، مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميًا، للطعن في قراره بحظر تطبيق الفيديو الصيني في الولايات المتحدة.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت الشركة إنه “ليس لديها خيار آخر” سوى حماية حقوقها ضد الأمر التنفيذي للرئيس والادعاء بأنها تمثل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.

وأضافت الشركة في بيان: “نحن لا نتعامل مع مقاضاة الحكومة باستخفاف، لكننا نشعر أنه لا خيار أمامنا سوى اتخاذ إجراءات لحماية حقوقنا وحقوق مجتمعنا وموظفينا”.

وأردفت: “نحن نختلف بشدة مع موقف الإدارة بأن تطبيق، تيك توك، يمثل تهديدًا للأمن القومي، وقد أوضحنا هذه الاعتراضات مسبقًا”.

وأعلن الشركة، يوم السبت، لأول مرة، أنها ستتحدى قرار ترامب بشأن حظر التطبيق بعد مزاعم لكونه يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، في المحكمة.

وقالت: “لضمان عدم تقويض سيادة القانون وتلقي شركتنا ومستخدمينا معاملة عادلة، ليس لدينا خيار سوى الطعن بالمرسوم التنفيذي من خلال النظام القضائي”.

ونفت إدارة تطبيق الفيديو “تيك توك” مزاعم المسؤولين الأمريكيين بأن الشبكة الاجتماعية تنقل بيانات المستخدمين الشخصية إلى السلطات الصينية.

في وقت سابق، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يطالب شركة “بايت دانس”، الشركة الأم لتطبيق “تيك توك”، بالتخلي عن جميع بيانات مستخدميها الأمريكيين في غضون 90 يوما.

وتتفاوض شركات أمريكية عملاقة من بينها “تويتر” و”مايكروسوفت” مع “بايت دانس” للاستحواذ على “تيك توك” في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.​