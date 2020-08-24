توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وحدة الإنذار المبكر، ظهور سحب رعدية تؤدي إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة في أجزاء متفرقة من ولايات (كسلا ، الجزيرة ، النيل الأزرق، النيل الأبيض ، سنار، القضارف، كردفان الكبرى ودارفور الكبري) خلال اليوم “الإثنين” حتى صباح الغد. وحذّرت الهيئة، وفق صحيفة السوداني مُستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة بأخذ التدابير اللأزمة، ومصابي الأمراض الصدرية والعيون توخي الحيطة الحذر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سحب رعدية وأمطار اليوم “الإثنين” بعدد من ولايات السودان…تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.