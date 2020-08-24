المريخ يُعلّق التدريبات

أوقف فريق المريخ تدريباته التى كان يستعد عبرها لمبارياته المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز ولم يحدد المريخ موعداً جديداً لعودته للتدريبات في ظل عدم اتضاح الرؤية حول عودة الممتاز.
وكان الاتحاد العام لكرة القدم وفق صحيفة السوداني قد أعلن استئناف الدوري وبدأت الاندية، وعلى رأسها المريخ، استعداداتها للمنافسة ولكن لجنة الطوارئ الصحية بالبلاد خاطبت الاتحاد بتمديد إيقاف الأنشطة الرياضية ليقوم بدوره بتعطيل عودة الممتاز وسينتظر المريخ تحديد موعد جديد لعودة الدوري حتى يحدد موعد عودته للتدريبات من جديد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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