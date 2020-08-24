الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

استئناف الدراسة بجامعة النيلين مطلع سبتمبر

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

اعلن مدير جامعة النيلين بروفسير محمد الامين احمد عن استئناف الدراسة في الاول من سبتمبر ولفت الامين وفق صحيفة أخر لحظة ان استئناف الدراسة جاء بناء علي خطاب من الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية ووزارة التعليم العالي وتوصية اجتماع مجلس عمداء الجامعة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الدراسة بجامعة النيلين مطلع سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا