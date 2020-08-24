استئناف الدراسة بجامعة النيلين مطلع سبتمبر

اعلن مدير جامعة النيلين بروفسير محمد الامين احمد عن استئناف الدراسة في الاول من سبتمبر ولفت الامين وفق صحيفة أخر لحظة ان استئناف الدراسة جاء بناء علي خطاب من الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية ووزارة التعليم العالي وتوصية اجتماع مجلس عمداء الجامعة الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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