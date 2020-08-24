عاجل.. رئيس الأركان: محاولات استهداف القوات المسلحة لا تفت من عضدها

الإثنين 24 أغسطس 2020

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة، أن محاولات استهداف القوات المسلحة لا تفت من عضدها، وقال الحسين - لدي مخاطبته اليوم الإثنين، ضباط وصف وجنود القوات المسلحة بمنطقة "وادي سيدنا" العسكرية بكرري في ولاية الخرطوم - إن القوات المسلحة هي صانعة ثورة ديسمبر المجيدة بشعارها (حرية - سلام وعدالة)، مضيفا أن القوات المسلحة ستكون كتيبة حراسة للثورة لتحقيق أهدافها وسلامتها حتى تكتمل الديمقراطية والخروج بالسودان إلى بر الأمان.



وأضاف أن "القوات المسلحة ما زالت قومية وموحدة ومحترفة رغم أنف المتربصين الذين يريدون تفكيكها"، لافتا إلى أنها تعي دورها تماما في القيام بواجباتها مترفعة عن الفتن والدسائس.

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وأوضح أن قيم القوات المسلحة ثابتة لا تتغير ولا يطالها تآمر لتفكيك أو تدمير، لافتا إلى استهداف مؤسسات وشركات القوات المسلحة الاقتصادية "التي يعلم الجميع أنها بُنيت من استقطاعات أفراد القوات المسلحة".

وشدد الحسين على أن القوات المسلحة لن تألوا جهدا في أن تمنح الشعب تلك الشركات والمؤسسات الاقتصادية إذا طلب الشعب.